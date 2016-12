Italia all'Ue:gestione comune delle frontiere e superministro finanze

"Crisi senza precedenti ma Europa grande opportunità" - L'Unione europea "è una grande opportunità ma il "progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti". Per questo "il governo italiano presenta un'agenda politica di ampia portata e proposte concrete per contribuire al dibattito su come un'opportunità può diventare un progetto concreto".



"Superministro finanze e Fondo monetario europeo" - Il governo di Roma propone inoltre la trasformazione dell'Esm in un "Fondo monetario europeo", sfruttando al massimo i benefici del meccanismo e mantenendone allo stesso tempo le funzioni di protezione, e nello stesso tempo "la creazione di un superministro delle finanze dell'Eurozona", in grado di gestire un budget con risorse adeguate.