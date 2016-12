Italia, +91% richieste d'asiloIn Ue 800mila domande aperte

Aperta procedura d'infrazione per Italia - Con una lettera di costituzione in mora, primo passo della procedura di infrazione, la Commissione Ue esorta Italia, Grecia e Croazia ad attuare correttamente il regolamento Eurodac per la raccolta di impronte dei migranti.



800mila richieste d'asilo aperte in Ue - Sempre secondo Eurostat, sono oltre 800mila le richieste d'asilo in corso d'esame in Ue. A fine settembre 2015 erano 808mila le richieste al vaglio. A fine settembre 2014 erano 435mila. La Germania, con 366mila ha la quota di gran lunga più alta (45%), seguono Ungheria (107.500; 13%), Svezia (85.700; 11%) e Italia (50.500; 6%).



Ue, una richiesta su tre è siriana - Nel nostro Paese il primo Paese di origine dei primi richiedenti asilo, nel terzo trimestre 2015, è la Nigeria (7.575; 27%), seguono Pakistan (2.990; 11%) e Bangladesh (2.830; 10%). Su 410mila prime richieste di asilo presentate nel terzo trimestre 2015 in Ue, una su tre (137.900; 33%) è stata presentata dai siriani. Circa due terzi di queste sono state registrate in due Stati membri: in Ungheria (53.100) e in Germania (35.800).



L'Afghanistan resta il secondo Paese di origine in Ue, con 56.700 primi richiedenti asilo (14%): circa la metà di questi hanno presentato richiesta in Ungheria. Il terzo Paese di provenienza è l'Iraq, con 44.400 primi richiedenti asilo (11%): oltre un quarto di questi hanno fatto richiesta in Finlandia (11.600).



Il numero di primi richiedenti asilo per milione di abitanti in Italia è di 467; il piu' alto in Ue e' in Ungheria 10.974; davanti a Svezia (4.362), Austria (3.215), Finlandia (2.765) e Germania (1.334). All'opposto si trovano Slovacchia (3 richiedenti per milione d'abitanti), Croazia (8), Romania (14), Portogallo (21) e Repubblica Ceca (25).



Renzi: qualche Paese Ue dimentica, noi no - "Non possiamo farci passare addosso come niente fosse quello che avviene nel Mediterraneo. In Italia non ci lasciamo emozionare per un momento come qualche collega europeo che poi si dimentica di quel che succede. Noi facciamo in modo diverso da altri Paesi che strillano dopo la tragedia e poi si dimenticano". Così il premier Matteo Renzi. Sui migranti qualcosa si è mosso ma "l'Europa non sta facendo tutto quello che può - ha spiegato Renzi - . L'Italia non ha bisogno di aiuto, noi possiamo fare senza l'Europa: è l'Europa che non può tradire se stessa e i suoi ideali. Non basta lavarsi la coscienza dando qualche soldo a qualche Paese".