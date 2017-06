Istanbul, vietata marcia Gay Pride per il secondo anno consecutivo

Il governo di Istanbul ha vietato per il secondo anno consecutivo il corteo del Gay Pride, in programma domenica in Turchia. A motivare la decisione sarebbero preoccupazioni per la sicurezza dopo le minacce contro l'evento da parte del gruppo ultranazionalista Alperen Hearths. Gli organizzatori hanno detto che discuteranno come rispondere al divieto. La marcia per i diritti delle persone Lgbt a Istanbul era nota come la più grande del mondo musulmano.