Istanbul, uomo armato spara davanti a una moschea e fugge: due feriti

Un uomo armato ha sparato davanti a una moschea di Istanbul colpendo almeno due persone prima di darsi alla fuga. A riferirlo sono i media locali, specificando che l'attacco è avvenuto nel quartiere di Sariyer, poche ore dopo l'attentato nel night club, in cui sono morte almeno 39 persone. I due feriti non sono in pericolo di vita.