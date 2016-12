Istanbul, sale a 30 numero degli incriminati per attacco aeroporto

Un tribunale turco ha incriminato 17 sospettati, ora in attesa di processo, in relazione all'attentato all'aeroporto Ataturk di Istanbul in cui sono morte 45 persone. Sono così 30 i sospetti arrestati dopo l'attacco, 11 dei quali stranieri, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Anadolu. I 17 sono stati accusati di "appartenenza a organizzazione armata terroristica".