Istanbul, resta in carcere il presidente Amnesty International turco

Resterà in carcere Taner Kiliç, avvocato e presidente della sezione turca di Amnesty International. Lo ha deciso il Tribunale di Istanbul nel corso del processo contro undici attivisti per i diritti umani. Kiliç, arrestato il 6 giugno, è accusato di essere un membro della fratellanza del religioso islamista Fethullah Gülen, che Ankara incolpa per il fallito golpe dello scorso anno.