Istanbul,oltre un milione di persone alla manifestazione pro-Erdogan

Oltre un milione di persone hanno risposto all'appello del presidente e si sono riversati a Yenikapi, la zona costiera di Istanbul, per il "Raduno per la democrazia e i martiri" voluto dallo stesso Erdogan per dare una dimostrazione di forza dopo il fallito golpe. All'evento è arrivato il presidente con la moglie, e con loro i leader dei principali partiti di opposizione.