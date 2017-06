Istanbul, oggi la marcia del Gay Pride nonostante il divieto

Il Gay Pride si celebrerà oggi a Istanbul nonostante il divieto del governo locale, che ha motivato la decisione con motivi di sicurezza. Gli organizzatori delle associazioni turche impegnate per i diritti degli omosessuali scenderanno in piazza alle 16 nel centro di Istanbul "per un incontro pacifico", ha detto un portavoce di Kaosgl, tra i principali gruppi Lgbt del Paese.