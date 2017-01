Istanbul, ministro Affari europei: "Il killer era un professionista"

La strage di Capodanno al night club di Istanbul è stata compiuta "in modo estremamente professionale" e ricorda gli attacchi di Parigi al Bataclan e contro Charlie Hebdo. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn Turk il ministro per gli Affari europei Omer Celik. Il killer, ha aggiunto, è stato addestrato "in Medio Oriente" e ha utilizzato metodi che "aggirano tutte le moderne tecniche di intelligence" agendo da solo e senza sfruttare la tecnologia.