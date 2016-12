Istanbul,"mente" dell'attentato sfuggì estradizione perché rifugiato

La presunta "mente" dell'attentato all'aeroporto di Istanbul, il ceceno Akhmed Chatayev, fu arrestato in Bulgaria nel maggio 2011 su mandato di cattura dell'Interpol richiesto dalla Russia. Lo ha annunciato la tv pubblica Bnt. In primo grado era stata decisa la sua estradizione, ma una corte d'appello l'annullò perché l'uomo aveva lo status di rifugiato in Austria, Paese con cui la Bulgaria ha un accordo di riammissione.