20 ottobre 2015 Istanbul, le ultime ore di vita della giornalista inglese Nel video delle telecamere interne allʼaeroporto turco si vede Jacky Sutton, che, perso il volo per lʼIraq, si aggira tranquilla per lo scalo con i suoi bagagli e parla con gli addetti alla sicurezza

Zaino in spalla, marsupio in vita e una busta in mano; il passo tranquillo, l'aria serena. Nel video delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Istanbul che immortala gli ultimi istanti di vita della giornalista inglese Jacky Sutton, la si vede aggirarsi tranquilla per lo scalo con i suoi bagagli e parlare con gli addetti alla sicurezza. Nulla fa presagire la tragedia che avverrà di lì a poco: Sutton verrà trovata impiccata con i lacci delle scarpe in un bagno. La sua morte di tinge di giallo: gli amici non credono nel suicidio.

Le immagini che documentano le ultime ore di vita di Jacky (Jacqueline Anne) Sutton, l'ex giornalista della Bbc trovata impiccata in una toilette dell'aeroporto Ataturk di Istanbul, sono state diffuse dall'agenzia di stampa turca Ihlas.



Gli obiettivi delle telecamere di sicurezza dello scalo riprendono la donna che chiede informazioni ad alcuni addetti dell'aeroporto 48 minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, circa mezz'ora dopo la partenza prevista del volo, che aveva perso, per Erbil, nel nord Iraq, dove si trovava il suo ufficio come direttrice locale dell'Insitute for War and Peace Reporting (Iwpr).



Il video contiene anche i momenti precedenti, mostrando Sutton che passa attraverso alcune porte alle 22:03, pochi minuti dopo l'arrivo del suo volo da Londra. Poi la si vede con uno zaino, una borsa e un sacchetto in mano camminare per l'aeroporto alle 23:14 e ancora 28 minuti dopo la mezzanotte. Nel video, che dura circa un minuto e mezzo, non sembra emergere alcuna dinamica sospetta.