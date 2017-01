Istanbul, i sopravvissuti alla strage: "Il killer urlava 'Allah akbar'"

I sopravvissuti alla strage, secondo quanto scrivono il Guardian e il Times of Israel, hanno riferito di aver sentito il killer gridare "Allah è grande" mentre apriva il fuoco sulla folla. Una donna intervistata da Rai News ricorda: "Sono svenuta. Molte persone erano a terra. Sono arrivate le forze speciali e ci hanno portato via. Mio marito è rimasto ferito in tre punti".



"Gli spari, poi un'esplosione" - Un'altra persona sotto shock è Mehmet Dag, 22 anni, testimone dell'uccisione di una guardia e di una passante di fronte al night club. "Ha preso di mira l'agente di sicurezza e poi ha sparato e l'uomo ed una donna che passava di lì sono caduti a terra", ha raccontato il ragazzo. L'assassino poi é entrato nel locale. "Una volta entrato, non so cosa sia successo. Si udivano colpi di arma da fuoco e dopo due minuti, il suono di un'esplosione'', ha raccontato.