Istanbul, Hollande: "Atto ignobile"

"Questo ignobile atto di violenza deve rafforzare più che mai la nostra comune determinazione contro il terrorismo". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, commentando l'attentato di Istanbul che ha provocato dieci vittime. Anche la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha fortemente condannato l'attacco: "I terroristi sono nemici di tutte le persone libere, di tutta l'umanità, che sia in Siria, in Turchia, in Francia o in Germania".