Istanbul, esplosione vicino alla metro Sindaco: "E' stata una bomba artigianale"

Poche settimane fa l'attentato ad Ankara - Le autorità restano prudenti su dinamica e obiettivi. Anche perché le modalità non rimandano immediatamente a un'azione terroristica altamente organizzata. Ma a poche settimane dalla strage di Ankara e viste le forti tensioni con la minoranza curda nessuna pista può essere esclusa, compreso il coinvolgimento di gruppi di estrema sinistra come il Dhkp-c, già protagonisti di azioni su piccola scala a Istanbul contro le forze di sicurezza.



Tensione tra partito filo-curdo e governo - In Turchia la tensione resta alta a tre giorni dall'omicidio del capo degli avvocati curdi Tahir Elci, assassinato sabato nel centro storico di Diyarbakir, "capitale" curda del sud-est. "E' certo che la pallottola che ha ucciso sia stata sparata da un'arma della polizia - ha denunciato Selahattin Demirtas, leader del partito filo-curdo Hdp, che si è visto respingere la richiesta di creare una commissione parlamentare d'inchiesta sul delitto -. Sarebbe molto facile trovare gli esecutori se venisse trovato il bossolo del proiettile. Dal nostro punto di vista molto chiaro che in quel momento, in quell'area e in quella strada nessuno a parte agenti di polizia stava sparando. Ma per quale scopo e da quale arma" è stato colpito Elci "può essere svelato solo attraverso una corretta indagine".