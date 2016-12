Istanbul, capo esercito: "Punire traditori". Premier:"Gulen pagherà"

"I traditori autori del fallito golpe saranno puniti nel modo più duro possibile". Lo ha detto il capo dell'esercito turco Hulusi Akar alla manifestazione a Istanbul pro-Erdogan. "Non agiremo con una motivazione di vendetta ma dentro lo stato di diritto", ha precisato il premier turco Binali Yildirim, facendo riferimento alle centinaia di arresti ed epurazioni. Ma ha aggiunto: "Gulen tornerà in Turchia e pagherà per quello che ha fatto".