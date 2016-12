Istanbul, cannoni ad acqua contro i manifestanti: un morto

Una persona è morta a Istanbul durante una manifestazione per il Primo maggio dopo che la polizia ha azionato cannoni ad acqua e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. E' successo nei pressi di piazza Taksim, dove le celebrazioni per la festa dei lavoratori sono vietate. La vittima, secondo i media locali, è Nail Mavus, 57 anni, colpito da una delle auto usate per i cannoni ad acqua. A Istanbul sono schierati quasi 25mila poliziotti.