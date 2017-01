Istanbul, Alfano: "Contro il terrore unità a ogni costo"

"La tragedia di Istanbul ci ricorda che la lotta contro il terrore non conosce pause né feste o Paesi o continenti. Serve unità. Ad ogni costo". Questo il tweet del ministro degli Esteri, Angelino Alfano, dopo la strage di Capodanno. "Le lacrime non bastano. Dobbiamo continuare a lottare contro il terrore. Combattere, insieme, per difendere la nostra Libertà", ha scritto ancora il titolare della Farnesina.