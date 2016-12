25 aprile 2015 Istanbul, a fuoco il motore di un aereo proveniente da Milano: nessun ferito Tanta paura sul velivolo della Turkish Airlines. Evacuati tutti i passeggeri, tra cui diversi italiani, dopo l'atterraggio di emergenza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:38 - Un aereo della Turkish Airlines, proveniente da Milano Malpensa, con un incendio al motore destro è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Istanbul Ataturk. Tutti i passeggeri sono stati evacuati, riferisce l'agenzia Dogan. I pompieri dell'aeroporto sono intervenuti per spegnere l'incendio. Per fortuna nessun ferito, ma solo molto spavento.

Le immagini diffuse dalla agenzia Dogan mostrano l'aereo della Turkish Airlines atterrare sulla pista dell'aeroporto Ataturk mentre fiamme escono dal motore destro.



Il velivolo è stato diretto verso un'aerea di parcheggio dove i passeggeri sono stati evacuati con gli scivoli mentre i pompieri intervenivano con gli idranti per spegnere le fiamme. Secondo il sito di informazione sull'aviazione NewsHazbail, l'aereo, un A320 Tc-Jpe del 2006 con il volo TK1878 da Malpensa a Istanbul Ataturk, partito alle 6.45, è atterrato con un solo motore.



Sul volo molti italiani - A bordo c'erano diversi nostri connazionali, anche se dall'aeroporto non vengono forniti dati precisi.



I passeggeri hanno diffuso alcuni messaggi su Twitter. "Scampato a un incidente in atterraggio. Ora relax (@ ?stanbul Ataturk Airport (IST)", scrive Iarno, uno dei passeggeri italiani. Iarno viaggiava con Fabio, che ha postato alcune foto dell'evacuazione dall'aereo, scrivendo: "Siamo scampati a un disastro aereo".