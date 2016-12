Israeliano in Siria col parapendio: fermato dai soldati

Un arabo israeliano è entrato sabato in territorio siriano in modo a dir poco singolare: si è infatti lanciato con un parapendio dalle alture del Golan. Lo riferisce il portavoce militare israeliano dopo che in un primo momento sulla vicenda era stata imposta la censura. Secondo il portavoce militare Moti Almoz, le vedette militari israeliane hanno notato il parapendio, ma non avevano a disposizione i mezzi per fermarlo.