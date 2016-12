Israele, tensione sul Golan

Israele ha elevato lo stato di allerta sul Golan in seguito all'uccisione di alcuni miliziani, avvenuta mercoledì nel suo versante siriano. I soldati sono stati centrati da un razzo sparato da un velivolo. Fonti arabe sostengono che si è trattato in realtà di un attacco israeliano, ma a Tel Aviv non c'è conferma. Tre degli uccisi, afferma la televisione israeliana, sarebbero miliziani siriani.