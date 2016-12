Israele: stop a nuovi insediamenti

Sotto la pressione internazionale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di ritirare il suo progetto di costruire 538 unità abitative nel nord della colonia di Itamar in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale Netanyahu intende promuovere un piano per l'approvazione retroattiva degli edifici già esistenti ad Itamar ma non per la concessione di nuovi.