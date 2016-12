Israele, Shin Bet: Hamas voleva uccidere ministro degli Esteri

23:49 - Lo Shin Beth, il servizio di sicurezza di Israele, afferma d'aver sventato un un piano di Hamas per uccidere il ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman. Lo Shin Beth ha arrestato tre persone, che "raccoglievano informazioni sul convoglio del ministro" da e per la sua casa in Cisgiordania e cercavano di procurarsi un lanciarazzi.

Lo Shin Beth ha precisato in una nota che i sospetti arrestati sono Ibrahim al-Zir, Ziad al-Zir et Adnas Tzabih, tutti originari del villaggio di Harmala, vicino a Nokdim, in Cisgiordania, la colonia ebraica dove Lieberman vive.



Preparazione attentato iniziata estate scorsa - Nel loro arresto sono stati coinvolti i servizi di sicurezza, la polizia e l'esercito. Secondo la nota, Al-Zir, durante l'ultimo conflitto a Gaza, la scorsa estate, avrebbe cominciato a "mettere a punto un piano per attaccare la scorta del ministro degli Esteri Lieberman" mentre questi viaggiava da o verso la sua abitazione a Nokdim, pensando con questo gesto di inviare un messaggio a Israele perché facesse cessare l'operazione a Gaza".



"Negli ultimi giorni", rivela lo Shin Beth, "i sospetti sono stati accusati da un un tribunale militare in Cisgiordania di complotto per commettere omicidio e di traffico di armi".