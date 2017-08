Israele, se incriminato per corruzione Netanyahu non si dimetterà

Ayelet Shaked, ministra della giustizia israeliana ha dichiarato che il premier Benjamin Netanyahu, anche se venisse incriminato per le accuse di corruzione, non sarà costretto a dimettersi. Shaked ha detto che le dimissioni riguarderebbero di sicuro un ministro, ma non necessariamente un primo ministro. E ha spiegato che i partner della coalizione di governo parleranno delle implicazioni etiche quando ci saranno sviluppi, ma ora è prematuro.