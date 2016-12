Israele: scontri a Tel Aviv

Sono in corso seri incidenti a Piazza Rabin, nel centro di Tel Aviv, tra polizia e ebrei etiopi (Falashà) che stanno manifestando in città per protesta contro quella che definiscono "la violenza razzista" delle forze dell'ordine. Secondo i media, i manifestanti hanno provato a entrare nel palazzo del municipio che sorge a Piazza Rabin e la polizia è intervenuta con i gas lacrimogeni per disperderli.