Israele,Rivlin:fermare integralismo

Il presidente israeliano Reuven Rivlin torna a condannare i recenti fenomeni di integralismo ebraico. "Occorre fermare gli estremisti, spegnere quel fuoco prima che ci bruci", ha detto sottolineando che "questo Israele ebraico e democratico, democratico ed ebraico, ha bisogno di una sveglia. Non saremo fanatici, non saremo dei violenti, non ci abbandoneremo all'anarchia. Israele deve restare uno Stato di diritto, di pietà, di amore per il prossimo".