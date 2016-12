11:02 - Una nuova retata, la seconda in una settimana, di ultrà ebrei di destra è stata condotta nella notte dalla polizia in Israele e in Cisgiordania. In totale sono stati arrestati otto membri del gruppo oltranzista "Lehavà" (Fiamma), che lotta contro i matrimoni fra ebrei e musulmani, e altri cinque attivisti, sospettati di progettare attacchi contro abitanti palestinesi di Gerusalemme Est.