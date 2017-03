Israele, Puffetta sparisce dai poster: troppo donna per le locandine

"Viaggio nella foresta segreta" è il titolo dell'ultimo film con protagonisti i Puffi, pubblicizzati ampiamente in Israele con manifesti colorati in cui compaiono i principali protagonisti. Peccato però che, dei quattro personaggi blu, nel sobborgo ortodosso di Bené Braq, alle porte di Tel Aviv, ne siano rimasti soltanto tre. L'escluso, o meglio l'esclusa, è l'unico personaggio femminile della saga: la simpatica Puffetta. Il motivo della misteriosa scomparsa della Puffa dalle chiome Bionde? Secondo la stampa laica "potrebbe turbare i timorati".

Si sarebbe trattato dunque di una mossa preventiva dell'agenzia pubblicitaria, per evitare reazioni adirate da parte degli abitanti. Ma la stampa ortodossa è passata al contrattacco spiegando come non ci siano cinematografi a Bené Braq e pertanto i bambini non avrebbero potuto vedere il film di animazione. Anche il municipio ha assicurato di non aver preso alcuna censura.