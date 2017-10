Israele prosegue iter per uscire da Unesco, Netanyahu:andiamo avanti

Israele non cambia idea sull'Unesco e prosegue nell'uscita dall'organizzazione anche dopo l'elezione come direttrice dell'ex ministro della cultura francese Audrey Azoulay, ebrea di origini marocchine. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu, aggiungendo: "La mia decisione resta immutata". "L'Unesco è diventata la sede di risoluzioni bizzarre, antisraeliane e in pratica antisemite. Ci auguriamo che cambi strada ma non abbiamo grandi speranze".