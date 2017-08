Israele, precipita elicottero militare: un morto e un ferito

Un elicottero dell'aviazione militare israeliana di tipo Apache è precipitato per ragioni ancora non accertate presso la base di Ramon, nel Neghev, ed il suo pilota è rimasto ucciso. Lo riferiscono i media israeliani, spiegando che a bordo si trovava anche il navigatore che, stando a quanto emerso, sarebbe stato estratto dai resti del velivolo in gravi condizioni.