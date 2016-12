Israele,polemiche per film su Rabin

00:07 - Polemiche per la proiezione prevista al "Jerusalem Film Festival" (in parte finanziato dallo Stato) di un docufilm su Ygal Amir, l'estremista di destra ebreo che 20 anni fa uccise il primo ministro Yitzhak Rabin. Nel film, che si intitola "Beyond the Fear" ("Oltre la paura"), Amir viene presentato sotto una luce quasi positiva. "Non ci dovremo sorprendere se poche erbacce si trasformeranno in un intero campo" ha commentato Noah Rotman, nipote di Rabin.

