Israele, palestinese ucciso in conflitto a fuoco con soldati

Un palestinese è morto in un conflitto a fuoco con un militare dello Stato ebraico in Cisgiordania. L'uomo era accusato di aver ucciso un rabbino il primo luglio. "Un terrorista, responsabile dell'attacco con cui è stato assassinato il rabbino Michael Mark il primo luglio, è stato ucciso martedì notte in uno scambio a fuoco con i soldati", hanno riferito le forze armate israeliane.