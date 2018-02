Israele, Palestina: "Atti unilaterali non aiutano la pace"

"Qualsiasi atto unilaterale non contribuisce al raggiungimento della pace e non offre legittimità". Lo ha detto Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen, commentando la notizia del trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme previsto per il 14 maggio. "Qualsiasi iniziativa incoerente con la legittimità internazionale impedisce ogni tentativo di raggiungere accordi e crea un clima negativo e dannoso", ha spiegato.