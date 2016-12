Israele: "Onu ossessionato da noi"

Il Consiglio dei diritti dell'uomo di Ginevra soffre "di una singolare ossessione per Israele". Così lo Stato ebraico risponde al rapporto dell'Onu. "Il suo mandato presumeva la colpevolezza di Israele fin dall'inizio", si legge in un comunicato. Il rapporto è "motivato politicamente e moralmente imperfetto" e non fa "differenze tra il comportamento morale tenuto" dallo stato ebraico a Gaza e "le organizzazioni terroristiche che ha avuto davanti".