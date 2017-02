Israele, ok alla legge che regolarizza gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania

Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che retroattivamente legalizza circa 4mila insediamenti israeliani costruiti su terreni privati palestinesi in Cisgiordania . Il via libera è arrivato con 60 voti a favore e 52 contro. La legge è stata fortemente contestata dall'opposizione . Secondo il leader laburista Isaac Herzog, l'approvazione porterà Israele di fronte alla Corte penale internazionale dell'Aja.

"Questa procedura d'accusa contro Israele - ha osservato Herzog - è stata di fatto firmata dallo stesso primo ministro israeliano". Il Leader di Focolare ebraico, partito vicino al movimento dei coloni, Naftali Bennet - il quale è anche l'ispiratore della legge - ha osservato durante il dibattito che "la determinazione paga". "Ai nostri amici dell'opposizione che si sono mostrati sorpresi che un governo nazionalista abbia passato una legge a beneficio degli insediamenti vogliamo dire che questa è la democrazia", ha rimarcato.



Fino ai giorni scorsi sembrava che la legge non dovesse essere approvata e che dovesse slittare a nuova data, poi il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato da Londra che il provvedimento sarebbe stato esaminato secondo programma e che dei contenuti della legge aveva informato la nuova amministrazione statunitense. A quanto si apprende, Netanyahu non avrebbe partecipato al voto della Knesset a Gerusalemme, perché ancora in volo da Londra a Tel Aviv.



La legge è stata fortemente osteggiata non solo dall'opposizione al governo: anche all'interno dello stesso Likud c'è stato qualche mal di pancia come quello di Benny Begin. Tra le file dei critici vi è stato anche il Procuratore Generale di Israele, Avichai Mandelblit.