Israele: nuova protesta arabi, raid a casa del killer dei coloni

Resta alta in Israele la tensione, dopo l'attentato terroristico armato alla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme. Mentre la leadership politica della minoranza araba ha indetto una protesta dopo gli scontri di ieri in cui sono rimasti uccisi tre adolescenti palestinesi, gli agenti israeliani hanno perquisito la casa del palestinese che ha accoltellato una famiglia di coloni in Cisgiordania uccidendone tre, e hanno arrestato il fratello dell'uomo.