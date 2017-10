Israele, Netanyahu: "Trump coraggioso ad affrontare regime iraniano"

"Una decisione coraggiosa di cui mi congratulo con il presidente Trump". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha commentato l'intervento del presidente Usa contro l'accordo con l'Iran. "Ha affrontato il regime terroristico iraniano e creato un'opportunità per aggiustare questo cattivo accordo, per respingere le aggressioni di Teheran e per confrontarsi con il suo sostegno al terrorismo".