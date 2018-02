Israele, Netanyahu: "Contro di me menzogne e persecuzione"

"Quanto è avvenuto negli ultimi giorni è una follia generale, uno scandalo. Sono state lanciate accuse assurde e menzognere nel contesto di una campagna di persecuzione contro di me e la mia famiglia che continua da anni". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu, commentando le informazioni che lo danno coinvolto in due scandali, tra cui un tentativo di corruzione di una giudice, non materializzato.