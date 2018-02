"Iran non metta alla prova Israele" - Il primo ministro ha quindi avvertito l'Iran e i suoi protetti in Siria di non "mettere alla prova" Israele. "Ho un messaggio ai tiranni di Teheran: non mettete alla prova la determinazione di Israele", ha detto Netanyahu agitando il pezzo metallo verde scuro.



"Teheran maggiore minaccia per il mondo" - Riferendosi poi al tentativo iraniano di dislocare le proprie forze militari in Siria e al sostegno garantito agli Hezbollah in Libano e ai gruppi armati palestinesi a Gaza, Netanyahu ha affermato: "Israele non consentirà al regime iraniano di stringere un cappio al nostro collo. Agiremo - ha avvertito - non solo contro i suoi agenti ma anche contro la stessa Iran, se necessario". Netanyahu ha poi lanciato un altro avvertimento al presidente siriano Bashar Assad. Durante i primi sei anni di conflitto interno nel suo Paese Israele si è astenuto dall'intervenire, fatta eccezione per le operazioni volte ad impedire il trasferimento di armi agli Hezbollah. Ma adesso, ha aggiunto Netanyahu, "Assad deve comprendere che invitando l'Iran a casa sua, di fatto ci sta sfidando".



Zarif: "Netanyahu fumettista da circo" - Non si è fatta attendere la replica del ministro degli Esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, che ha definito "fumettista da circo" Netanyahu. "Alcuni ricorrono ai cartoni animati per giustificare errori strategici o forse per evitare la crisi interna", ha detto alludendo ai problemi legali di Netanyahu in patria.