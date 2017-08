Israele, morto l'uomo più vecchio del mondo: aveva 113 anni

Yisrael Kristal nacque a Zarnow, in Polonia, il 15 settembre 1903 e sopravvisse alla prima e alla seconda guerra mondiale. Fu prigioniero ad Auschwitz, dal quale gli alleati lo salvarono nel 1945. Kristal non parlò molto della sua esperienza ad Auschwitz, affermando in una breve intervista di qualche anno fa che "per ogni giorno trascorso lì si potrebbero scrivere due libri". Dopo la guerra, si trasferì ad Haifa dove aprì una fabbrica di dolciumi. Celebrò lo scorso anno il suo "bar mitzvah", la festa ebraica del passaggio dall'infanzia all'età adulta che si celebra a 13 anni e un giorno, con un secolo di ritardo.



Nel 2016, alla consegna del Guinness World Record come "Uomo più vecchio del mondo", Yisrael dichiarò : "Non so quale sia il segreto per vivere così a lungo. Credo tutto sia determinato dall'alto".