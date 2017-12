Israele, marcia di protesta contro corruzione nel governo Netanyahu

Molte migliaia di israeliani si sono radunati, per la seconda volta in una settimana, nel centro di Tel Aviv in una marcia di protesta contro i ripetuti episodi di corruzione in cui esponenti del governo di Benyamin Netanyahu, fra cui lo stesso premier, si sono trovati coinvolti o comunque sottoposti a inchieste. "Corrotti, siamo stufi di voi" si leggeva sui cartelli mentre la folla sfilava nel Boulevard Rothschild.