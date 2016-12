Israele, l'ex premier Olmert condannato a 18 mesi di carcere per corruzione

La Corte Suprema israeliana ha stabilito che l'ex premier Ehud Olmert dovrà scontare 18 mesi di carcere per corruzione . Lo riferisce la Tv Canale 10. I giudici hanno accolto in parte il ricorso di Olmert, che nel 2014 era stato condannato a sei anni di detenzione per una vicenda di corruzione relativa a un progetto edilizio. Premier tra il 2006 e il 2009, verrà incarcerato nelle prossime settimane.

La sentenza è stata pronunciata da cinque giudici della Corte Suprema e riguarda un controverso progetto edilizio, chiamato Holyland, nel periodo in cui Olmert era sindaco di Gerusalemme. Per accogliere l'ex premier è stato approntato un settore speciale all'interno di un penitenziario.



"Sono deluso, ma rispetto la decisione dei giudici" - La decisione dei magistrati è stata accolta con amarezza dall'ex leader israeliano, che ha dichiarato: "Sono deluso. Per me è un momento difficile. Mi resta la soddisfazione nel constatare di essere stato prosciolto dal principale capo di accusa. Non hanno mai tentato di corrompermi, né io ho mai accettato. Comunque rispetto la sentenza dei giudici della Corte Suprema". La pena per Olmert scatterà a partire da metà febbraio.