Israele,in migliaia contro premier Netanyahu per legge anti-indagini

Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Tel Aviv a una manifestazione contro il premier Benyamin Netanyahu, al centro di due indagini della polizia, e contro una legge che, su sua iniziativa, sta per essere approvata in Parlamento. In base a quella norma, al termine delle indagini la polizia non potrà più divulgare al pubblico le proprie conclusioni, e questa prerogativa resterà riservata al consigliere legale del governo.