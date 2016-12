Israele, in cella l'ex premier Olmert Condanna a 19 mesi per corruzione

L'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert è arrivato lunedì mattina nel carcere di Maasiyahu a Ramle, dove dovrà scontare una pena di 19 mesi per corruzione. In un messaggio rilasciato prima di recarsi in prigione ha detto di non essere colpevole e di voler invece essere ricordato per quanto ha fatto per il Paese.