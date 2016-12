Israele, guerra delle gonne in Parlamento: le donne protestano per il look troppo rigido

Alcune assistenti parlamentari si sono presentate fuori dal Parlamento israeliano, la Knesset, esibendo le gonne in segno di protesta contro il trattamento subito da una loro collega, bloccata giorni fa dai commessi per "aver esposto le proprie forme". Tutte le donne sono state rimproverate per il loro abbigliamento ma gli ammonimenti sono stati ritenuti altamente offensivi. La tolleranza zero sarebbe stata dettata dal presidente della Knesset Yoel Edelstein che, dal canto suo, nega di aver irrigidito il codice di abbigliamento, sostenendo di aver solamente fatto rispettare regole già esistenti.