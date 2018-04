Israele: "Drone iraniano intercettato aveva esplosivi"

Il drone iraniano partito dalla Siria il 10 febbraio e intercettato dall'aviazione israeliana "era armato con esplosivi ed era in missione per compiere un attacco in territorio israeliano". Lo ha rivelato il portavoce militare israeliano. Quando l'hanno intercettato, "gli elicotteri da combattimento di Israele hanno sventato l'attacco che l'Iran voleva condurre nel nostro territorio", ha aggiunto.