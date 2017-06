Israele, donna si spoglia davanti al Muro del Pianto: arrestata

La polizia israeliana ha arrestato una donna che si era completamente spogliata davanti al Muro del Pianto, il luogo più sacro per gli ebrei nella città di Gerusalemme. La giovane, un'israeliana di 23 anni, si è tolta i vestiti poco dopo mezzogiorno nella zona riservata alle donne, ha spiegato il portavoce della polizia, Micky Rosenfeld. Due agenti l'hanno immediatamente coperta per "evitare incidenti più gravi" con i fedeli presenti.

"A memoria è la prima volta che una donna si spoglia davanti al Muro del Pianto", ha aggiunto il portavoce, spiegando che verranno condotte indagini psicologiche per comprendere le ragioni del gesto.



Alcuni media ritengono che l'episodio possa essere collegato alla cosiddetta "Sindrome di Gerusalemme", un disturbo mentale osservato in passato in particolar modo in turisti che talvolta rischiano di rimanere disorientati quando giungono al cospetto della Gerusalemme reale, dopo averla molto fantasticata in passato.