Israele: dirigente al-Fatah messo in isolamento dopo sciopero fame

Il dirigente di al-Fatah Marwan Barghuti è stato trasferito dal carcere di Hadarim (a nord di Tel Aviv) e chiuso in isolamento in un altro penitenziario: lo ha appreso l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo la quale si tratta di una misura punitiva ordinata dalle autorità israeliane in seguito alla pubblicazione non autorizzata di un suo articolo sul New York Times e all'inizio di uno sciopero della fame a oltranza.