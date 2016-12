Israele,diffamato su social:suicida

E' polemica in Israele dopo il suicidio di un funzionario pubblico accusato di razzismo via web. Una donna di origini afro-americane, immigrata in Israele, ha denunciato su Facebook di essere stata discriminata da un funzionario del ministero dell'Interno per le sue origini. Il post accusatorio è stato condiviso più di 6mila volte. L'uomo si è anche difeso su Facebook prima di uccidersi. Ora il Parlamento studia nuove misure contro la diffamazione online.