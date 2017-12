Israele, colpo di mortaio sulle alture del Golan: nessuna vittima

Un colpo di mortaio sparato dal territorio siriano è esploso in una zona aperta nel settore meridionale delle alture del Golan, in Israele, senza provocare vittime. Lo ha riferito il portavoce militare, secondo cui con tutta probabilità si tratta di un proiettile vagante sparato mentre al di là del confine israelo-siriano erano in corso combattimenti. La radio militare ha però lasciato aperta la pista che la cannonata sia stata invece intenzionale.