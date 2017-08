Israele chiuderà sede Al Jazeera e revocherà permessi ai giornalisti

Israele revocherà le credenziali stampa ai giornalisti di Al Jazeera, lavorerà per chiuderne la sede a Gerusalemme ed eliminerà le trasmissioni della rete con base in Qatar dalle emittenti via cavo e satellitari. Lo ha annunciato il ministro della Comunicazione, Ayoub Kara, accusando l'emittente panaraba di "sostenere il terrorismo".